Avustralya'da Koalalara Klamidya Aşısı Onaylandı

Avustralya'da, koala nüfusunun azalmasına karşı mücadele kapsamında, cinsel yolla bulaşan klamidya salgını için geliştirilen aşı onaylandı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Pestisit ve Veteriner İlaçları Kurumundan, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sunshine Coast Üniversitesinden araştırmacıların koalalarda klamidya salgınıyla mücadele için 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı aşıya onay verildiği belirtildi.

Aşının onaylanmasıyla, ülke genelinde koalaların tedavisine başlanabilecek.

Sunshine Coast Üniversitesi araştırmacılarından Sam Phillips, aşının yaban hayattaki koalalarda klamidya nedeniyle ölüm oranını yüzde 65 azaltabileceğini belirtti.

Avustralya, koala habitatını korumak için adım atmıştı

Avustralya hükümeti, 2022'de ülkenin koala habitatını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için 4 yıl içinde ek 50 milyon Avustralya doları harcayacağını duyurmuştu.

Yaban hayattaki koala sayısının, orman yangınları, hastalıklar ve araçlar tarafından yok edilmeleri nedeniyle 50-60 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor.

İnsanlarda da bulunan ve cinsel yolla bulaşan bir bakteri olan klamidya, koalalarda idrar yolu enfeksiyonu, kısırlık, körlük ve ölüme yol açabiliyor.

Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, 2019 ve 2020'de 60 binden fazla koalanın orman yangınlarında öldüğü, yaralandığı veya olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor.