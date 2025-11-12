Haberler

Avustralya'da 55 Milyon Yıl Öncesine Ait Fosil Taramaları: Ağaçlara Tırmanan Timsahlar

Queensland eyaletinde bulunan fosilleşmiş yumurta kabukları, 55 milyon yıl önceye tarihleniyor ve Avustralya'ya özgü mekosuchinae timsah türüne ait olduğu belirleniyor. Araştırmacılar, mevcut timsah popülasyonundan çok önce bu türlerin bölgede hakim olduğunu vurguladı.

Avustralya'da bilim insanları, 55 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen ve "ağaçlara tırmanan timsahlar" olarak bilinen soyu tükenmiş mekosuchinae türüne ait fosilleşmiş yumurta kabukları buldu.

Queensland eyaletindeki Murgon kasabasında bulunanların, Avustralya'da şimdiye kadar tespit edilen en eski timsah yumurtası kalıntıları olduğu vurgulandı.

Bilim insanları, bulunan yumurtaların yapısının diğer timsah türlerinden oldukça farklı olduğunu ve yalnızca Avustralya'ya özgü bir timsah grubuna işaret ettiğini belirtti.

Fosilleşmiş yumurta kabuklarının 55 milyon yıl öncesinden kaldığını belirleyen araştırmacılar, kalıntıların, Avustralya, Antarktika ve Güney Amerika kıtasının hala birbirine bağlı olduğu dönemde tatlı su ekosistemlerinde yaşamış ve soyu tükenmiş mekosuchinae türü timsahlara ait olduğunu tespit etti.

Çalışmayı yürüten New South Wales Üniversitenden paleontolog Profesör Michael Archer, Avustralya'daki mevcut timsah popülasyonunun kıtaya yaklaşık 3,8 milyon yıl önce ulaştığına dikkati çekerek, bu türlerin gelişinden çok önce bölgede mekosuchinae timsahlarının hakimiyet sürdüğünü kaydetti.

Bazı mekosuchinae türlerinin, "drop croc (düşen timsah)" olarak adlandırılan avlanma yönetimini kullandığını ifade eden Archer, bu türlerin, tıpkı leoparlar gibi ağaçlardan avlarının üzerine atlayarak avlanmış olabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Vertebrate Paleontology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
