Avustralya Başbakanı Albanese'den Sydney'deki Saldırıda Saldırganın Silahını Alan Suriyeli Ahmed'e Ziyaret: "Avustralya'nın Kahramanısın"

(ANKARA) - Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney'deki Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırıya müdahale ederek saldırganın silahını alan ve yaralanan Suriyeli Ahmed'i hastanede ziyaret etti. Albanese, Ahmed'in cesaretinin tüm Avustralyalılara ilham verdiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından başkent Sydney'de Bondi Pilajı'ndaki silahlı saldırıya müdahale ederek, saldırganlardan birinin silahını alan ve yaralanan Suriyeli Ahmed'i hastanede ziyaret ettiği görüntüyü paylaştı.

Görüntüde, Albanese'nin Ahmed'e "Çok güçlüsünüz, kalbiniz güçlü. Cesaretiniz ilham verici" dediği ve Ahmed'in de teşekkür ettiği görüldü.

Albanese ayrıca, paylaşımında, "Ahmed, sen Avustralya'nın kahramanısın. Başkalarını kurtarmak için kendinizi riske attınız, Bondi Plajı'nda tehlikeye doğru koştunuz ve bir teröristin silahını etkisiz hale getirdiniz. En kötü zamanlarda Avustralyalıların en iyi yönlerini görüyoruz ve Pazar gecesi tam olarak bunu gördük. Tüm Avustralyalılar adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.