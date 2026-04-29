Avukat Hatice Kocaefe'nin Öldürülmesine Meslektaşlarından Tepki: "Unutulmamalıdır Ki Bir Gün Herkesin Avukata İhtiyacı Olacaktır"

(İSTANBUL) İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe'nin Bursa'nın Gürsu ilçesinde hakkında icra takibi başlattığı kişinin saldırısında yaşamını yitirmesi meslektaşlarının tepkisine neden oldu. Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan bir grup avukat, son dönemde siyasal iktidarın politikalarıyla avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığını öne sürdü. Avukatlar, "Unutulmamalıdır ki bir gün herkesin avukata ihtiyacı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu avukatlarından Hatice Kocaefe (26) dün Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ablası Elif Çalışkan'a ait soğuk hava deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda Hatice Kocaefe'nin ikizi Elif Çalışkan da yaralanırken, hakkında icra takibi başlatıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Hakkı Ç.'nin arandığı bildirildi.

Kocaefe'nin meslektaşları Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, avukatlara yönelik saldırıların münferit olmadığı vurgulandı, Türkiye genelinde yüzlerce avukatın meslekleri nedeniyle tehdit edildiği ya da saldırıya uğradığı ifade edildi.

Caydırıcı ceza yok, şiddet artıyor

Açıklamada, yaşanan olayların temel nedenlerinden birinin caydırıcı cezaların uygulanmaması olduğu belirtildi. Mevcut yargı düzeninin avukata yönelik saldırıları yeterince engellemediği ve bu durumun şiddeti artırdığı savunuldu.

Savunma makamı giderek değersizleştiriliyor

Yargının üç temel unsurundan biri olan savunma makamını temsil eden avukatların, son dönemde sistematik şekilde değersizleştirildiği ifade edildi. Siyasal iktidarın politikalarıyla avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı öne sürüldü.

Bu politikalardan derhal vazgeçilmeli

Açıklamanın sonunda, avukatlara yönelik baskı ve değersizleştirme politikalarından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. "Unutulmamalıdır ki bir gün herkesin avukata ihtiyacı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.Hatice Kocaefe'nin ailesine, yakınlarına ve hukuk camiasına başsağlığı dilekleri iletilirken, olayın takipçisi olunacağı vurgulandı.

Kaynak: ANKA