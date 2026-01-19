Haberler

Tayfun Kahraman'ın Avukatı Çiftçi: Hastane Sürecine İlişkin Raporları ve Dün Başına Gelenleri Anayasa Mahkemesine Bildirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunları nedeniyle hastane sürecine ilişkin raporlar Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. Avukat Cansu Çifçi, müvekkilinin tahliye edilmemesinin insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Avukat Cansu Çifçi, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve hastane sürecine ilişkin raporların Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bildirildiğini açıkladı.

Çifçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkil Tayfun Kahraman'ın son hastane sürecine ilişkin raporları ve maalesef ki dün başına gelenleri Anayasa Mahkemesine bildirdik. Haklılığı, masumiyeti aşikar olan müvekkilin tahliye edilmemesi ve daha da bunun üzerine MS hastalığıyla cezaevinde mücadele etmesi apaçık şekilde insan hakları ihlali olup vicdani de değildir. Geldiğimiz aşamada Anayasa Mahkemesinin, bir an evvel haklılığımızı tekrar belgelendirmesi ve buna da tüm mahkemelerin uyması, müvekkilin haklı olduğu için tahliye edilmesi gerekmektedir. Hakkın yerini bulmaması artık bir zulümdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Galatasaray'da Torreira krizi

Galatasaray'da kriz çıkardı
Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı

Hande Erçel'in pozlarına dünyaca ünlü isim dahi kayıtsız kalamadı