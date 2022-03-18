Avrupa ülkelerinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, Avrupa'nın birçok ülkesinde törenler yapıldı, çeşitli etkinlikler ve konferanslar düzenlendi.

İtalya'da Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ömer Gücük'ün ev sahipliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Gücük, "107 yıl önce bugün, ecdadımızın Çanakkale'de elde ettiği deniz zaferi ve sonrasındaki kara zaferiyle yazdığı Çanakkale destanı, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin hazırlayan bir azim mücadelesidir." dedi.

Gücük, Türk milletinin işgal kuvvetleri karşısında dimdik ayakta durduğunu dile getirerek, "Çanakkale Zaferi, vatanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda, Türk milletinin önünde hiçbir gücün duramayacağının göstergesidir. Bugün, Çanakkale'de gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası yolunda topraklarımızda ve dünyanın dört bir yanında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de anıyoruz." diye konuştu.

Şehitler Malta'da anıldı

18 Mart zaferi dolayısıyla Malta'nın başkenti Valetta yakınlarındaki tarihi Türk Şehitliği'nde de bir tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı, Kovid-19 salgını sebebiyle uzun bir aranın ardından vatandaşlarla beraber bu günü tarihi şehitlikte idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıratlı, "107 yıl önce ecdadımız Çanakkale'nin geçilemeyeceğini ve bir karış vatan toprağının dahi feda edilemeyeceğini kanıyla yazdığı şanlı destanla yedi düvele kanıtladı. İstiklale aşık Türk Ulusu, Çanakkale ruhunun, İstiklal Marşı ruhunun bu kutsal topraklarda hala yaşadığını ve ilelebet yaşayacağını, vatanının istiklal ve istikbaline kasteden tüm iç ve dış tehditleri bertaraf etmeye ve Türkiye'yi geçme niyetlerinin önüne set çekmeye her zaman hazır ve muktedir olduğunu tüm dünyaya haykırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kıratlı, şehitlikte yer alan Kuşçubaşı Eşref Anıtına çelenk koyarken, törene katılan vatandaşlar da şehitlerin kabirlerine güller bıraktı.

Macaristan'da tören düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle anma töreni, Budapeşte Büyükelçiliği mensupları, Macaristan'daki Türk resmi kurumlarının temsilcileri ve KKTC Budapeşte Temsilciliği mensuplarının katılımlıyla gerçekleştirildi.

Anma töreni çerçevesinde, 480 şehidin bulunduğu Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'nde yer alan anıta çelenk konuldu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, şehitlerin ruhu için dualar okundu ve şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

İrlanda'da "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı program düzenlendi

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ile Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı program düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen tüm Mehmetçikler ile terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle mücadelede şehit olanlar rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Törende, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da anıldı.

Törene, büyükelçilik mensuplarının yanı sıra Dublin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve THY Dublin Ofisi yetkilileri ile İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende, günün anlam ve önemine binaen çeşitli konuşmalar ve film gösterimi yapıldı.

Şehitler Çekya'da anıldı

Çekya'nın başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Pardubice'deki Türk Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Bandosu tarafından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan programa, Çekya Genelkurmay Başkanlığı, Pardubice Belediyesi temsilcilerinin yanı sıra bu ülkeye yaşan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, tarih boyunca vatanı için hiçbir tereddüt göstermeden canlarını feda eden tüm şehitlerin olduğu gibi 103 yıl önce, 1916 yılında Çanakkale'den gelerek Galiçya Cephesinde şehit düşen kahraman askerleri anmak üzere, Pardubice'deki Türk Şehitliğinde bir araya gelindiğini söyledi.

Bağış, "107. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, milletimizin büyük imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık, onur ve vatan uğruna yaptığı fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça vurguladığı gibi Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir." dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin 1000'e yakınının Çekya'da toprağa verildiğini hatırlatan Bağış, bu ülkede medfun Türk şehitlerinin Çek halkının ebedi misafirleri konumunda olduğunu ifade etti.

Almanya'da "İstiklal Marşı ve Çanakkale Savaşı" konferansı

Almanya'nın Köln kentinde "İstiklal Marşı ve Çanakkale Savaşı: Tarih ve Edebiyat Arasında Dil, Temsil ve Ruh" konulu bir konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen konferansa Köln Üniversitesi Türkçe Okutmanı Servet Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı.

Gündoğdu, yaptığı sunumda İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini anlattı.

Etkinlikte Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ile Eğitim Ataşesi Mustafa Gençer de birer konuşma yaptı.

Romanya'da tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle Romanya'nın başkentindeki Bükreş Türk Şehitliği'nde bir tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende, Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve Askeri Ataşe Albay Alper Dilsiz günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu törende ayrıca şehitler için dua edildi.

"Allah bu millete tekrar İstiklal marşı yazdırmasın"

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehri yakınlarında, Fatih Sultan Mehmed'in 1463 yılında Kamengrad'ı fethi sırasında şehit düşen askerler anısına yaptırılan Türk Şehitliği Anıtı'nda tören düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Türk kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyet daha sonra Fatih Sultan Mehmed'in ordusuyla birlikte cuma namazı kıldığı Musalla mevkisine geçerek burada Çanakkale şehitleri için dua etti.

Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözü olduğunu belirten Girgin, "Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin vatana canlarıyla sahip çıktıklarını anlatan Girgin, "Bugün burada Bosna Hersek'in ve Türkiye'nin kahraman Türk silahlı kuvvetlerinin, emniyet güçlerinin, halkının tüm savaşlarda, savaşlar dışında bir musibet olan terörle mücadelede canlarını kaybeden bütün şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Bosna Hersek ve Türkiye'de barış olması dileği ile Mehmet Akif Ersoy'un sözünü tekrar eden Girgin, "Allah bu millete tekrar İstiklal marşı yazdırmasın." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamasında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un katılımıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlen "Dinsel Şahinin Gelibolu Resimleri" sergisinin açılışı yapıldı.