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Avrupa Sosyalist Partisi CHP'nin üyeliğini askıya aldı! YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi

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Avrupa Sosyalist Partisi CHP'nin üyeliğini askıya aldı! YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi
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Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı örgütü Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Brüksel'de toplanan Başkanlık Divanı'nda CHP'nin üyeliğini askıya aldı. Aynı toplantıda YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi. Kaynaklar, CHP'de yeniden seçilmiş bir yönetimin göreve gelmesi halinde kararın gözden geçirilebilmesi için ihraç yerine askıya alma yolunun seçildiğini belirtti.

Haber: Gülara SUBAŞI (ANKARA) -

Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, CHP'nin üyeliği askıya alınırken, YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanlık Divanı bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Toplantıda CHP'nin üyeliği askıya alındı. Üyelerin oy birliğiyle alınan kararına göre ise YENİ Parti, üyeliğe kabul edildi.

İHRAÇ DEĞİL ASKIYA ALMA KARARI

Kaynaklar, CHP'nin üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin olarak "CHP'de yeniden 'seçilmiş bir yönetimin' göreve gelmesi durumunda, kararın yeniden gözden geçirilebilmesi için ihraç değil, askıya alma kararı alındı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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