Avrupa, Bilim İnsanları İçin Kapılarını Aralıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bilim insanları ve araştırmacılar için Avrupa'ya giriş ve kalış süreçlerini kolaylaştıracaklarını, ilgili kurumlarla daha kolay bağlantıya geçmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Von der Leyen Fransa'nın ev sahipliğinde, başta ABD olmak üzere dünya genelinden bilim insanlarının Avrupa'ya yerleşmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Bilim İçin Avrupa'yı Seç" başlıklı etkinliğin kapanışında konuştu.

"Bilimin, Avrupa'daki geleceğimizin anahtarını elinde tuttuğuna inanıyorum." diyen von der Leyen sağlıktan iklime güncel küresel zorlukları ele almak için Avrupa'nın giderek bilime daha fazla odaklanacağını söyledi.

Von der Leyen, "Hepimiz bilimin pasaportu, cinsiyeti, etnik kökeni veya siyasi partisi olmadığı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın bilim ve araştırma altyapısına değinen von der Leyen, şunları kaydetti:

"Avrupa halihazırda dünyanın en yüksek ikinci bilimsel çıktısına sahiptir. Dünyadaki toplamın dörtte birine denk gelen 2 milyondan fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Yeşil teknoloji, sağlık, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerde lideriz. Havacılıktan otomotiv mühendisliğine, robotiğe, biyoteknolojiden ilaçlara kadar geleceğimiz için çok önemli olan bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında mükemmeliz. Parçacık fiziğinden moleküler biyolojiye ve uzay araştırmalarından nükleer füzyona kadar, dünya standartlarında bir araştırma altyapımız var. Bu, Avrupa'yı temel araştırmalarda lider yapıyor."

Von der Leyen, AB'nin bu yeni vizyonu çerçevesinde Avrupa'ya göçü "daha kolay ve daha çekici" hale getireceklerini vurguladı.

"Avrupa'ya giriş ve Avrupa'da kalma sürecini hızlandıracağız." diyen von der Leyen, kamu ve özel kurumları yüksek vasıflı çalışanlar ve araştırmacılarla daha iyi bağlantı kurmaları için destekleyeceklerini dile getirdi.

Von der Leyen, "Marie Curie'nin bir zamanlar yaptığı gibi, yurt içinde veya yurt dışında her araştırmacıya, bilimde bir hayat hayal eden her genç kıza ve erkeğe mesajımız açıktır. Bilimi seçin. Avrupa'yı seçin." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 2025-2027 döneminde araştırmacıları desteklemek için 500 milyon avroluk bir paket önereceklerini duyurdu.