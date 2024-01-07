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Avcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

AVCILAR, D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı. Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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