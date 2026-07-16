Haberler

Avcılar'da trafikteki yumruklu kavga kamerada

Avcılar'da trafikteki yumruklu kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü, araçlarından inerek tekme ve yumrukla birbirine saldırdı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumrukla birbirine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler araçları durdurup aşağı indi. Tekme ve yumrukla biribirine saldıran sürücüleri, araçlarda bulunan diğer kişiler ayırdı. Kavga çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
İngiltere, TikTok hakkında soruşturma başlattı

TikTok hakkında soruşturma: Çocuk güvenliği mercek altında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı