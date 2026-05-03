Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolunun Beylikdüzü istikametinde seyreden otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği aracından indi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk