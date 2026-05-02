Avcılar'da sağlık merkezinden bilgisayar çalan şüpheli yakalandı

AVCILAR'da bir sağlık merkezine girerek bilgisayarları çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Müzeyyen Erkul Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde merkeze giren bir kişi, içeride bulunan bilgisayarları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, bilgisayarları C.S. (27) isimli kişinin çaldığını belirledi. C.S., dün yaşadığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S., 'İş yerinden veya kurumdan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı