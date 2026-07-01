Haberler

Avcılar'da metrobüste yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da metrobüste yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da metrobüse binerken cep telefonu çalınan 17 yaşındaki mağdurun şikayeti üzerine polis, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Avcılar'da metrobüse binen bir yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen 10 Mayıs'ta Avcılar'daki bir metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metrobüse binen F.E.D.'nin (17) cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki ve metrobüs içerisindeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.U. (49) olduğunu belirledi. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüpheli S.U., 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor
Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı

Ekipler mahalleden çıkarken taş yağmuruna tuttular
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi

Dünya Kupası'ndaki dördüncü maçında da gol yemeden son 16'dalar
Deniz Akkaya gözaltına alındı

Yine Deniz Akkaya yine olay! Gözaltına alındı
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı