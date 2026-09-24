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Avcılar'da dur ihtarına uymayan otomobildeki 4 şüpheliye 303 bin 45 lira ceza kesildi

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Avcılar'da dur ihtarına uymayan otomobildeki 4 şüpheliye 303 bin 45 lira ceza kesildi
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Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu durduruldu; takipte bir polis aracı hafif kaza geçirdi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, trafik kurallarını ihlal etmek ve polisin ihtarına uymamak suçlarından toplam 303 bin 45 lira ceza kesildi.

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda bir polis aracı hafif kazaya karışırken, araçtaki 4 şüpheliye toplam 303 bin 45 lira idari para cezası kesildi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyerek hızla uzaklaşan sürücü ve polisler arasında kovalama başladı. Takip sırasında polis ekiplerinden biri küçük çaplı kaza geçirirken, kaçan otomobil kısa sürede önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere, 'trafik kurallarını ihlal etmek' ve 'polisin ihtarına uymamak' suçlarından toplam 303 bin 45 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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