Avcılar'da boşaltılan binadaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda üç parça esrar ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, Denizköşkler Mahallesi ve parklarda uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüphelinin bir binada olduğunu belirledi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binaya giren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda üç parça esrar bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı