Avcılar'da boşaltılan binadaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da boşaltılan binadaki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda üç parça esrar ele geçirildi; şüphelilerin Denizköşkler Mahallesi ve parklarda uyuşturucu sattıkları öne sürüldü.
AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda üç parça esrar ele geçirildi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, Denizköşkler Mahallesi ve parklarda uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüphelinin bir binada olduğunu belirledi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı binaya giren polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda üç parça esrar bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak, olayla ilgili inceleme başlatıldı.