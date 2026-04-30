Avcılar'da boş binada doğal gaz paniği

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren bir kişinin doğal gaz saatini sökmeye çalışması, mahallede büyük paniğe yol açtı. Sokağa yayılan yoğun gaz kokusu üzerine olay yerine gelen ekipler, akışı keserek olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar aldığı için tahliye edilen ve yıkımı beklenen 7 katlı binaya giren bir atık toplayıcı, zemin kattaki doğal gaz saatini sökmeye çalıştı. Bu sırada boruların zarar görmesiyle sokağa yoğun gaz sızıntısı yayıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tedbir amacıyla sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı. İGDAŞ ekiplerinin binaya gelen ana hattı kesmesinin ardından tehlike giderildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla sokak yeniden trafiğe açıldı.

"VANAYI SÖKERKEN KAÇAK OLDU"

Olayın tanıklarından esnaf Güngör Karaman, "Bir kadının vanayı sökmeye çalıştığını, o sırada kaçağın başladığını gördük. Koku yayılınca herkes panikledi, hemen ekiplere haber verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı