Avcılar'da boş binada doğal gaz paniği

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren bir kişinin doğal gaz saatini sökmeye çalışması, mahallede büyük paniğe yol açtı. Sokağa yayılan yoğun gaz kokusu üzerine olay yerine gelen ekipler, akışı keserek olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar aldığı için tahliye edilen ve yıkımı beklenen 7 katlı binaya giren bir atık toplayıcı, zemin kattaki doğal gaz saatini sökmeye çalıştı. Bu sırada boruların zarar görmesiyle sokağa yoğun gaz sızıntısı yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tedbir amacıyla sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı. İGDAŞ ekiplerinin binaya gelen ana hattı kesmesinin ardından tehlike giderildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla sokak yeniden trafiğe açıldı.

Olayın tanıklarından esnaf Güngör Karaman, "Bir kadının vanayı sökmeye çalıştığını, o sırada kaçağın başladığını gördük. Koku yayılınca herkes panikledi, hemen ekiplere haber verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti