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Avcılar'da başı demir kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Avcılar'da başı demir kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde balkondaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sıkıştıran 4 yaşındaki Rüzgar Ş., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuk, kurtulmanın ardından annesiyle birlikte itfaiye erlerine teşekkür etti.

AVCILAR'da evlerinin balkonundaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sıkıştıran 4 yaşındaki Rüzgar Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Balkondaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sokan Rüzgar Ş., bir süre sonra sıkıştı. Ailesinin kendi imkanlarıyla kurtarma çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, demir çubukları genişleterek Rüzgar Ş.'nin başını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan Rüzgar Ş., daha sonra annesinin kucağında itfaiye erlerinin yanına gelerek teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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