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Avcılar'da Motosiklet Kazası Anbean Kaydedildi

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100 karayolunda hızla ilerleyen motosikletli önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

AVCILAR D-100 karayolunda hızla ilerleyen motosikletli önünde ilerleyen motosiklete çarptı. İki motosikletin çarpıştığı kaza, araç kamerası ile kaydedildi.

Kaza, Cuma günü saat 06.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen iki motosikletliden biri yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen başka bir motosikletli yavaşlayan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen iki motosikletin sürücüsü de kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, D-100 yan yolda ilerleyen bir aracın kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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