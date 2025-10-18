Avanos'ta Kaçan Boğa Otomobile Zarar Verdi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde ahırdan kaçan bir boğa, park halindeki bir otomobile boynuz darbeleriyle zarar vererek sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Boğa, sahibi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Ahırdan kaçan uzun süre sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu boğa, sokakta, park halindeki otomobile boynuz darbeleriyle zarar verip, sürükledi. Bir süre sonra sahibi, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Boğanın otomobile zarar verdiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
