Haberler

Atina merkezine 50 kilometre mesafedeki makilik alanda yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 50 km mesafedeki Anavisos bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, ülkenin geniş bir bölgesi için yüksek yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Anavisos bölgesindeki makilik alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Anavisos'ta makilik alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale başlattı.

Yunanistan İtfaiye teşkilatı, ülkenin orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölge için bugün yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurmuş ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istemişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama! Çok sayıda yaralı var

Şam'da şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler