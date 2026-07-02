Atina merkezine 50 kilometre mesafedeki makilik alanda yangın çıktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 50 km mesafedeki Anavisos bölgesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, ülkenin geniş bir bölgesi için yüksek yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Anavisos bölgesindeki makilik alanda yangın çıktığı belirtildi.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Anavisos'ta makilik alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale başlattı.
Yunanistan İtfaiye teşkilatı, ülkenin orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölge için bugün yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurmuş ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istemişti.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan