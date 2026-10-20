Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atina'da öğrenciler yüksek kiralara karşı Sintagma Meydanı'na çadır kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atina'da öğrenciler, yüksek kira ve yaşam maliyetine dikkat çekmek için Parlamento önündeki Sintagma Meydanı'na sembolik çadır kurdu. Öğrenciler ev bulmakta zorlandıklarını belirten pankartlar açtı ve Fransa'daki öğrenci eylemlerine destek verdi.

Yunanistan'da öğrenciler, yüksek kiralara ve yaşam maliyetinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Parlamento binası önündeki Sintagma Meydanı'na sembolik olarak çadır kurarak eylem yaptı.

Başkent Atina'daki meydanda bir araya gelen öğrenciler, yüksek kira fiyatları nedeniyle ev bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Öğrenciler, hayat pahalılığının eğitim hayatlarını zorlaştırdığını ifade eden pankartlar açarak Fransa'daki öğrenci eylemlerine de destek mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Bakırhan, Meclis'te açıkladı! Bir ülke daha PKK ile masaya oturuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis oynadığı belirtilen Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticilere ceza verilmedi

Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler için karar
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından çıkanlar şaşkına çevirdi
Gaziantep'te 5 kişinin bindiği motosiklet böyle devrildi

Hindistan değil Gaziantep! Hepsi birden doluşunca olanlar oldu

Trabzon açıklarında palamut avında feci kaza! Vinç balıkçıların üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağı çekerken üzerlerine devrildi! O an teknenin kamerasında
Yağmur altında yaptığı hareket karşılıksız kalmadı! Kadın polise anlamlı ödül

Görev başında yaptığı bu hareket ona ödül getirdi
Babasının aracını alarak trafiğe çıkan çocuğa 295 bin TL ceza

Babasının aracını kaçırdı, sonu ömrünce unutamayacağı şekilde bitti
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak