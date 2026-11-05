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Atina'da öğrenciler eğitime daha fazla bütçe talebiyle Parlamento önüne yürüdü

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Atina'da öğrenciler eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle Parlamento binasına yürüdü. OLME'nin destek verdiği eylemde öğretmenler 4 saatlik iş bırakma yaparken eylemciler okul binalarının elden geçirilmesini ve öğretmen sayısının artırılmasını istedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler eğitime bütçeden daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Atina'nın merkezinde buluşan öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüdü.

Eyleme Ortaöğretim Öğretmenleri Federasyonu (OLME) da destek verdi. Bu kapsamda, eyleme katılımın kolaylaştırılabilmesi için öğretmenler de 4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Eylemciler, eğitime ayrılan bütçenin yeterli olmadığına dikkati çekerek, okul binalarının elden geçirilmesini, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını ve öğretmen sayısının artırılmasını istedi.

Hayat pahalılığına da işaret eden öğrenci ve öğretmenler, hükümetten eğitim alanında maddi desteği artırmasını talep etti.

Fransa'daki eylemlere de dikkati çeken eylemciler, sloganlarla Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki öğrencilere destek verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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