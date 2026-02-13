Haberler

Çanakkale Valiliğinden taşkın riski uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valiliği, Atikhisar Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşması nedeniyle taşkın riski konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Sarıçay çevresindeki yerleşimlerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Çanakkale Valiliğince Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski konusunda uyarıda bulunuldu.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda, fazla suyun Sarıçay üzerinden akışa geçmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Atatürk Mahallesi başta olmak üzere Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay'a bağlı tekneler açısından taşkın riski bulunmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, riskli bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları, araçlarını dere yatağından uzaklaştırmaları ve ilgili alanları tedbiren boşaltmaları önem arz etmektedir. Gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi