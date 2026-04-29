ATİB'den Erzurum'da dernek yöneticilerine eğitim semineri

Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB), Erzurum'da dernek yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen iç eğitim seminerlerinin bu yıl Erzurum'da düzenlendiğini belirtti.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen seminerin, Almanya'da yaşamış Erzurumlu Ozan Yusuf Polatoğlu anısına gerçekleştirildiğini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

"Avrupa'da görev yapan dernek yöneticilerinin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kültürel değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak ve bu değerleri bulundukları ülkelerde sağlıklı bir şekilde yaşatmalarına katkı sunmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki akademisyenlerle yöneticileri bir araya getirerek sosyal hizmet, eğitim, gençlik çalışmaları ile sivil toplum faaliyetleri gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılıyor."

Düzenlenen etkinliklerle karşılıklı kültürel etkileşimin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Avrupa'daki toplum hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi