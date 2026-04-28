Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 9 yaşındaki Adil Lafi Neccar hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridinin kuzeyinde açtığı ateş sonucu ise bir kadın yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya mülteci kampları başta olmak üzere doğu ve kuzey bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 818 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 301 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 594'e, yaralı sayısının da 172 bin 404'e yükseldiği bildirildi.