Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 9 yaşındaki Adil Lafi Neccar hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridinin kuzeyinde açtığı ateş sonucu ise bir kadın yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya mülteci kampları başta olmak üzere doğu ve kuzey bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi neredeyse her gün düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 818 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 301 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 594'e, yaralı sayısının da 172 bin 404'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası

Ömrü 10 gün, koparmanın cezası araba parası
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu