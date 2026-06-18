İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil aracı vurdu, 3 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin orta kesiminde kalabalığın yoğun olduğu Ebu Hudayra Kavşağı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Kavşaktan geçmekte olan aracın füzeyle vurulduğu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, Filistin Kızılayına ait Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, hedef alınan bölgenin Gazze kentinin en hareketli ve yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu aktardı.

Ayrıca Saraya Hastanesinin yakınlarında gerçekleşen saldırının, bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.