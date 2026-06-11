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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri kadın 3 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi ve merkezinde saldırılar düzenledi. Beyt Lahiya, Zeytun Mahallesi, Han Yunus ve Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda biri kadın 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında bulunan El-Atatra bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte ağır şekilde yaralanan bir kadın Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ise Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Kaşku Caddesi'nde sivillerin yakınında infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 Filistinli Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladı, İsrail donanması da kentin batı kıyılarını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise İsrail askeri araçları Megazi Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda henüz herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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