İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir polis noktasına düzenlediği İHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin batısındaki "17 Kavşağı" yakınlarında bulunan bir polis noktasını iki füze ile hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
