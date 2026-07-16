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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devle Kavşağı çevresine İsrail topçu birlikleri tarafından gerçekleştirilen bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Sanafur Kavşağı çevresine düzenlediği hava saldırısında ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki liman bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları ile tahliye emirlerini sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 bin 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 173 bin 727 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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