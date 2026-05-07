İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hava saldırısıyla vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde ateşkese rağmen bir ambulansı hava saldırısıyla vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail uçaklarının öğle saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesine düzenlediği saldırının ardından sağlık çalışanları ambulansla olay yerine sevk edildi.

AA'nın ulaştığı görüntülerde, 3 kişilik ekibin bölgeye ulaşmasıyla İsrail uçaklarının ambulansı hedef aldığı görüldü.

Saldırıda ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.