Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı hava saldırısıyla vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde ateşkes olmasına rağmen bir ambulansa hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sağlık çalışanı yaralanırken, ambulansta ciddi hasar oluştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde ateşkese rağmen bir ambulansı hava saldırısıyla vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail uçaklarının öğle saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesine düzenlediği saldırının ardından sağlık çalışanları ambulansla olay yerine sevk edildi.

AA'nın ulaştığı görüntülerde, 3 kişilik ekibin bölgeye ulaşmasıyla İsrail uçaklarının ambulansı hedef aldığı görüldü.

Saldırıda ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

Ankara'da kan donduran anlar! 93 yaşındaki adam cehennemi yaşadı