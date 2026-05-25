İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Duveyr beldesine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, evler ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Duveyr beldesindeki ana yol üzerinde bulunan bir evi hedef aldı. Saldırıda, annelerinin taziyesine giden iki kız kardeş yaşamını yitirdi.

Lübnan Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cenazeleri çıkarmak için çalışma yürüttüğü ve saldırı nedeniyle kapanan yolu yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

Saldırının çevredeki evler, çok sayıda iş yeri ve kamu kuruluşunda büyük hasara yol açtığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları yaklaşık bir saat sonra Duveyr beldesini ikinci kez hedef alırken, el-Helal ailesine ait ev saldırıya hedef oldu. Saldırı çevrede büyük zarara neden oldu.

İsrail'e ait bir İHA'nın Duveyr'in merkezindeki Şarkiyye kavşağı çevresini hedef aldığı saldırıda ise Ali Basıl adlı bir kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombası ile hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.