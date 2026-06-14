İsrail'in Gazze'de market önüne düzenlediği İHA saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir marketin önüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralılar olduğu aktarılırken, yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi alınamadı.

İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Han Yunus'a da saldırı düzenlemiş, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 996 kişinin hayatını kaybettiğini, 173 bin 246 kişinin yaralandığını bildirmişti.