İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında 1'i ağır 8 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Han Yunus, Bureyc ve Halava kampları hedef alınırken, Şucaiyye'de sivil yapılar patlayıcılarla yıkıldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde bir bisikleti hedef alması sonucu 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail'e ait bir İHA'nın ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Halava Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan Şucaiyye'de yıkım, Beyt Lahiya ve Han Yunus'a topçu atışı

Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivil yapıları patlayıcılarla yerle bir etti.

Yıkım sırasında çevrede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile güneyindeki Han Yunus'u da topçu atışları ve askeri araçlardan açtığı yoğun ateşle vurmaya devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
