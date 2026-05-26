Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli öldü, 34 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 803'e yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi ile 34 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 906 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 803'e, yaralı sayısının da 172 bin 855'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten