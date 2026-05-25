İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 797'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetmiş 6 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 904 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 713 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 797'ye, yaralı sayısının da 172 bin 821'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.??????

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
