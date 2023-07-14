Adana Havalimanı'ndan kalkan TC-AZK kuyruk tescilli Mooney M20J tipi uçak, Atatürk Havalimanı'na ineceği esnada iniş takımlarında meydana gelen sorun nedeniyle kırıma uğradı. Ölü ya da yaralı olmayan kaza sonucu uçakta maddi hasar meydana geldi.

Atatürk Havalimanı'nda Mooney tipi uçak inişte kırıma uğradı

İSTANBUL - Adana Havalimanı'ndan kalkan TC-AZK kuyruk tescilli Mooney M20J tipi uçak, Atatürk Havalimanı'na ineceği esnada iniş takımlarında meydana gelen sorun nedeniyle kırıma uğradı. Ölü ya da yaralı olmayan kaza sonucu uçakta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Havalimanı'ndan bugün saat 18: 00 sıralarında havalanan TC-AZK kuyruk tescilli Mooney M20J tipi uçak saat, 19.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında, iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle kırıma uğradı. Uçağın inişi sırasında sağ ana iniş takımının katlandığı ve uçak inişinin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Uçakta pilot Serkan Zalaltuntaş ve eşinin olduğu öğrenilirken, olay nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan olay nedeniyle uçakta maddi hasar meydana geldiği ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Atatürk Havalimanı'nın tedbir amaçlı 2 saat uçuşlara kapatıldığı bilgisine de ulaşıldı.

Uçağın pistten kaldırılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açılacağı öğrenildi.