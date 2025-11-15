Haberler

Atatürk Ansiklopedisi 5 Yılda 11 Milyon Ziyaret Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Araştırma Merkezince çevrimiçi erişime sunulan Atatürk Ansiklopedisi, 5 yıl içerisinde toplamda 11 milyon 361 bin kez ziyaret edildi. Ansiklopedide, Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci hakkında kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezince 2020'de çevrim içi erişime açılan "Atatürk Ansiklopedisi" 5 yılda 11 milyon 361 bin kez ziyaret edildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 97. yılı dolayısıyla erişime açılan Atatürk Ansiklopedisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında yer alan beşeri ve fiziki mekanlar, Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki tarihi şahsiyetlere ilişkin bilgiler sunuyor.

Ansiklopedide Atatürk'ün doğumundan vefatına kadar uzanan süreçte yaşadığı mekanlar, başlattığı, yönettiği ve yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular ile gerçekleştirdiği inkılaplar madde madde anlatılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 29 Ekim 2020'de çevrim içi olarak kamuoyuna açılan Atatürk Ansiklopedisi'ne bugüne kadar 1379 madde yüklendi ve ansiklopedi 11 milyon 361 bin kez ziyaret edildi.

Ansiklopedi, 5 ay önce mobil uygulamasıyla da kullanıcıların erişimine sunularak cep telefonlarından kullanılabilir hale getirildi. Oluşturulan Atatürk veri tabanıyla Türkiye'nin dijital bilgi altyapısına katkı sağlanarak, Atatürk'ün mirasının dijital çağın olanaklarıyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İnternet sayfası üzerinden madde önerisinin de yapılabildiği ansiklopedide yer alacak konuların belirlenmesinde, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan kaynaklara öncelik veriliyor.

Bu kaynaklarda sözü edilen mekan, olay ve kişilerle ilgili bilgilerin, tarihi süreç içinde, konunun uzmanlarınca yazılmış eser ve belgelere dayalı olarak ortaya konulması esas alınıyor. Ayrıca maddeler yazılırken yerli ve yabancı arşivlerde bulunan her çeşit bilgi ve belgelerden faydalanılması isteniyor.

Maddeler alanında uzman, en az doktor unvanını kazanan akademisyenlerce hazırlanıyor. Maddeler ortalama 3 bin kelimeden oluşuyor. Böylece her madde kısa bir makale formatında okuyucuya sunuluyor.

"Yapay zekaya kontrol edilmiş, milli menfaatlerimize uygun veri sağlamış oluyoruz"

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, AA muhabirine, Atatürk Ansiklopedisine kısa süreler içinde yeni maddeler eklenerek, daha da genişlediğini söyledi.

Ansiklopedinin sonuçlanmadığını, merkez bünyesinde kurulan komisyonun çalışmaya devam ettiğini belirten Kılınç, "Hem yeni maddeler ekleniyor hem de yeni kaynaklar ortaya çıkar ve maddenin güncellenmesi gerekiyor ise gerekli değişikliği yapıyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyoruz, çağımız yapay zeka çağına dönüyor. Bu ağ sayfası ve uygulamayla aslında yapay zekaya, objektif, doğru, kontrol edilmiş ve milli menfaatlerimize uygun veri sağlamış oluyoruz. Tüm bunları ağ sayfası ve uygulamanın dijital güvenliğine dikkat ederek hayata geçiriyoruz." dedi.

Ahmet Kılınç, bugün itibarıyla en çok görüntülenen ilk beş maddeyi şöyle açıkladı:

"Milli Mücadele Döneminde Kongreler 614 bin 892, Enver Paşa (1882-1922) 518 bin 449, Makbule Atadan (1885-1956) 434 bin 14, 31 Mart Vakası 407 bin 811, Şeyh Sait Ayaklanması ise 403 bin 463 kez görüntülenme aldı."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.