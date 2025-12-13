Ataşehir'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Nar Tanesi Sokak'taki 3 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden otel çalışanları ve konaklayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, duman tahliyesi ve soğutma için çalışmalarını sürdürüyor.