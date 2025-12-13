Haberler

Ataşehir'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otel çalışanları ve konuklar tahliye edildi.

Ataşehir'de bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Nar Tanesi Sokak'taki 3 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden otel çalışanları ve konaklayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, duman tahliyesi ve soğutma için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
title