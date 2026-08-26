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Ataşehir'de Gecekonduya Silahlı Saldırı

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Ataşehir'de motosikletli ve kasklı bir şüpheli, bir gecekondunun duvarlarına ateş açtı. Ölen veya yaralanan olmadı; gecekondunun daha önce de hedef alındığı belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de bir gecekonduya, motosikletli ve kasklı olduğu öğrenilen bir şüpheli tarafından ateş açıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan gecekonduya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, evin duvarlarının çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekondunun daha önce de hedef alındığı öğrenildi.

Polisin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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