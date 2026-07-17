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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 559 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde takip edilen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajda boya kutusuna gizlenmiş 2 bin 559 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda da arama yapan ekipler, 1233 sentetik ecza hapı buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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