Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 559 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde takip edilen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagajda boya kutusuna gizlenmiş 2 bin 559 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda da arama yapan ekipler, 1233 sentetik ecza hapı buldu.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek