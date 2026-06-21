Samsun'da elektrikli araç limandaki kayalıklara devrildi

Samsun'un Atakum ilçesinde elektrikli araç deniz kenarındaki kayalıklara devrildi.

Kurupelit Yat Limanı'nda E.K. (16) idaresindeki 55 EK 951 plakalı elektrikli araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu deniz kenarındaki kayalıklara devrildi.

Bir kısmı suya giren aracın sürücüsü E.K. ile yolcular B.T. (16) ve B.A. (16) kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yolcular olaydan yara almadan kurtulurken araç, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.