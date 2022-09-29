Ataköy'de dere ıslah çalışmaları sırasında açılan kanala düşüp boğuldu

BAKIRKÖY, Ataköy'de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kazım Tan(50)'ın, domates toplarken Ayamama deresi ıslahı projesi için kazılan içi su dolu kolektör kanalının ağzı açık bırakılan bacasından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

BAKIRKÖY, Ataköy'de 5 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kazım Tan(50)'ın, domates toplarken Ayamama deresi ıslahı projesi için kazılan içi su dolu kolektör kanalının ağzı açık bırakılan bacasından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Tan'ın cesedine, kanaldaki su iki gün boyunca boşaltılarak ulaşılabildi.

İstanbul'da 13 Eylül 2022 tarihinde polise başvuran bir kişi, ağabeyinden 8 gündür haber alamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu. Müracaatçı, ifadesinde ağabeyiyle sık görüşmediğini, onun Ataköy'de bir şantiyenin inşaat işçilerinin kaldığı bölümde kaldığını, 5 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı. Kayıp Kazım Tan'ın son günlerde sorun yaşadığı kişiler tek tek incelendi. Kazım Tan'ın o sabah şantiyedeki arkadaşlarına bir arkadaşı için kendi yetiştirdiği domateslerden toplamaya gideceğini söylediğinin öğrenilmesi üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Olay yerini gören bir güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın üzerindeki sır perdesinin günler sonra kalkmasını sağladı.

DOMATES TOPLARKEN AĞZI AÇIK BIRAKILAN KUYUNUN İÇİNE DÜŞMÜŞ

İKİ GÜN BOYUNCA CESEDE ULAŞILMAYA ÇALIŞILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.