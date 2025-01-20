Üye Girişi
Haberler
İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail beklenen adımı attı! Dünyanın kilitlendiği an
İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Milyonların beklediği uygulama ABD'ye geri döndü

At Arabasıyla Denize Girip Güneşlendiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da iki arkadaş, güneşli havanın tadını at arabasıyla denize girerek çıkardı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

At arabasıyla denize girip güneşlendiler: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girerek keyif çattı.

Hatay'da hafta sonu güneşli hava kendini hissettirdi. Ocak ayında güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Arsuz ilçesinde sahillere akın etti. Karaağaç mevkiinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen 2 kafadar, at arabasıyla denize girdi. İlginç olayda üstleri ıslanmadan denizin ortasında keyif çatan 2 vatandaşın o anları kameraya yansıdı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında denizin içinde at arabası üzerinde güneşlenen şahısların o anları hayrete düşürdü.

At Arabasıyla Denize Girip Güneşlendiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel
img

Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
img

Yabancı VAR hakkındaki sözleri maç sonuna damga vurdu
img

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti

Trump'tan yemin töreni öncesi kritik 3. Dünya Savaşı mesajı!
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.