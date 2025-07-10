Astra Lumina: İstanbul'da Multimedya Gece Yürüyüşü Deneyimi Başlıyor

Dünya çapında milyonları büyüleyen multimedya gece yürüyüşü deneyimi Astra Lumina, Avrupa'da ilk kez İstanbul'da gerçekleşecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İstanbul Light Park'ta ziyaretçileriyle buluşacak Astra Lumina, İstanbul'un büyüleyici atmosferini yıldızların evrensel hikayesiyle birleştiriyor.

Lumina Gece Yürüyüşleri serisinin yıldızların hikayesini konu alan üyelerinden biri olan Astra Lumina, yıldızların gökyüzünden yeryüzüne inişi, yeniden doğuşu ve yeniden yükselerek gökyüzüne dönüşü teması etrafında şekilleniyor.

Madonna'nın Super Bowl gösterisinden Singapur Changi Havalimanı'ndaki ödüllü enstalasyonlara kadar 550'den fazla projeye imza atan Moment Factory tarafından tasarlanan Lumina Gece Yürüyüşleri'nin bir üyesi olan Astra Lumina, gece yürüyüşü konsepti, ışık, ses ve güçlü hikaye anlatımıyla katılımcıya başka evrene adım atıyormuş hissi veren deneyim sunuyor.

Etkinliğe katılanlar, 1,1 kilometrelik parkurda yer alan 9 ayrı bölümde yıldızlarla iç içe bir hikayeye adım atacak.

Güneş battıktan hemen sonra başlayan yürüyüş, ışık, ses ve doğanın uyumuyla ziyaretçileri gerçeklikten koparan bir yolculuğa çıkaracak.

Biletlere Biletinial platformundan ulaşılabilir.???????