Aşkın Nur Yengi, Senfonik Proje ile İstanbul'da Konser Verdi

Türk pop müziğinin usta yorumcularından Aşkın Nur Yengi, Bayhan Müzik organizasyonuyla hayata geçirilen "Aşkın Nur Yengi Senfonik" projesinin İstanbul'daki ilk konserini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi.

Bayhan Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçıya, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.

Yengi, konserde sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Sanatçıya konser boyunca 6 dansçı, "Ünzile" performansında ise 6 kız çocuğu oyuncu eşlik etti.

Sahnede Sezen Aksu, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Uzay Heparı gibi hayatına yön veren isimleri anan sanatçı, "Bile Bile" şarkısını seslendirirken Harun Kolçak'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı.

Sanatçı, yoğun ilgi üzerine "Aşkın Nur Yengi Senfonik" konserleriyle İstanbul'da sevenleriyle üç kez daha buluşacak.

Aşkın Nur Yengi, 10 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi, 3 Kasım'da yine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve 11 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.