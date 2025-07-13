Askeri Helikopter Pilotundan Küçük Kıza Sevimli Selam

Askeri Helikopter Pilotundan Küçük Kıza Sevimli Selam
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangınına müdahale eden askeri helikopterin pilotu, baraj gölünde eğlenen bir kız çocuğuna el sallayarak sevimli bir an yaşattı. O anlar, çocuğun babası tarafından kaydedildi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan askeri helikopterin pilotu, kendisini selamlayan küçük kız çocuğuna el salladı. O anlar kızın babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da başlayan orman yangını dün Yayladağı ilçesine ulaştı. Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesine, askeri helikopterler de destek verdi. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda ailesiyle baraj gölünde vakit geçiren bir kız çocuğu, gölden su alan askeri helikopteri sevinçle selamladı. Pilot da çocuğa karşılık vererek el salladı. Bu anlar, çocuğun babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Baba, "Kızım o da sana el sallıyor. Öpücük at" diyerek kızının sevincini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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