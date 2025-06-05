Aşırı Hız Trafikte Can Alıyor: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyarı

Aşırı Hız Trafikte Can Alıyor: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyarı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız nedeniyle trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. 2024 yılında trafik kazalarında hayatını kaybeden 6 bin 351 kişi ve yaralanan 385 bin 117 kişi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, aşırı hız yapmamaya yönelik çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazası mağdurunun videosunu paylaşarak, "Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye kullanan Tuğçe Curca'ya ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Curca'nın 20 Kasım 2021'de evine dönerken trafikte aşırı hız yapması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi, 385 bin 117 vatandaşımız ise yaralandı, engelli kaldı. Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor. Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur. Tuğçe kardeşimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Video

Videoda, Tuğçe Curca ile yapılan röportaja, kaza görüntülerine ve kazalara ilişkin bazı istatistiklere yer verildi.

Curca, videoda, "2011 yılında gece eve dönerken hız yaptım. Şeridime aniden atlayan araca çarpmamak için direksiyonu kırdım ve aracım 4 takla atıp denize uçtu. O gece yaptığım hız, bugün tekerlekli sandalyede olma nedenim." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl meydana gelen kazaların 3 bin 657'sinin aşırı süratten meydana geldiği ve bu sebepten dolayı aynı yıl gerçekleşen kazalarda günde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hızdaki her 1 kilometrelik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hızdaki yüzde 5'lik düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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