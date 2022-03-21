ASEAN'ın özel elçisi, Myanmar ziyaretine başladı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar özel elçisi olarak atanan Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Myanmar'da barışın sağlanması amacıyla 3 günlük ziyaretine başladı.

Sokhonn, ASEAN'ın geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığı beş madde; şiddetin derhal durdurulması, ilgili tüm taraflar arasında diyalog, ASEAN özel elçisinin arabuluculuğu, ASEAN kanalları üzerinden insani yardım sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmesi çerçevesinde düzenlenen ziyarette çeşitli temaslarda bulundu.

Myanmar Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Sokhonn, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ve diğer yetkililerin, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği belirtilerek, görüşmede beş maddelik planın uygulanması, insani yardım sağlama koşulları ve ASEAN ile iş birliği konularının ele alındığı kaydedildi.

Sokhonn'un, geçen yıl ASEAN'ın Myanmar özel elçisi olduğu açıklanmıştı.

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetimi, 16 Şubat'ta ASEAN'dan özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin vermişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim 2021'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in bu yılki zirveye katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un, devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.