Asean: Tayland ve Kamboçya İtidalle Hareket Edip Gerilimi Düşürmeli

KUALA LUMPUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları, Tayland- Kamboçya çatışmasını ele almak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen özel toplantının ardından iki tarafa azami düzeyde itidalle hareket edip her türlü silahlı çatışmayı durdurmak üzere derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre toplantıda iki ülkeye karşılıklı güveni yeniden tesis etme ve ikili mekanizmalar da dahil olmak üzere diyaloğa geri dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "ASEAN Dışişleri Bakanları, ateşkesin yeniden uygulanması ve silahlı çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşılamıştır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Genel Sınır Komitesi'nin ateşkesin uygulanması ve doğrulanmasını görüşmek üzere 24 Aralık'ta toplanacağı belirtildi.

ASEAN dışişleri bakanları pazartesi günü Tayland-Kamboçya çatışmasını ele alarak gerilimin düşürülmesini teşvik etmek üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da özel bir toplantı düzenlemişti.