Asansör Kazası Sonrası Bakım Uyarısı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz, asansörlerin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Oğuz, gazetecilere, Tarsus ilçesinde bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan eşinin ayağından yaralandığı asansör kazası nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Oğuz, periyodik bakımlarından sonra kentteki asansörlerin MMO tarafından yılda bir kere kontrol edildiğini ifade etti.

Oğuz, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundaki detaylara değinerek, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporundan sonra gördük ki, periyodik kontroller ve tescillerde yaklaşık 700'e yakın bir kontrol kriterimiz var. Bu spesifik kazadan sonra kontrol kriterleri bile değişebilir çünkü gerçekten alışılmadık bir kazaydı. Kontrol kriterleriyle ilgili ilerleyen zamanlarda bakanlığın harekete geçeceğini düşünüyorum. Umarım bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Yöneticilere ve asansör bakım firmalarına sesleniyoruz; işlerini daha titizlikle, doğru şekilde yapmalarını istiyoruz. Her zaman en ucuzu değil, en kaliteli ve iyiyi araştırmalarını öneriyoruz. Asansörlerde periyodik kontrolden sonra güvenli ve çalışır halde tutulmasından bakım firması sorumlu. Bakım firmasının eğer aktardığı bir şey varsa ve yerine getirmediyse tabi ki yönetici de sorumlu oluyor."

"Kırmızı etiketli asansörlere binilmemesini istiyoruz"

Oğuz, periyodik bakım sonrası asansörlere yapıştırılan etiket uyarılarının önemli olduğunu dile getirdi.

Yeşil etiketin kusursuz, güvenli asansör anlamına geldiğini vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Mavi etiket, hafif kusurlu demek. Bir sonraki periyodik takvime kadar bu hafif kusurların giderilmesine olanak tanıyor. Sarı etiket, kusurlu asansör oluyor. Bununla ilgili 120 gün eksikliklerin giderilmesi için bir süre tanınıyor. Kırmızı etiket ise güvensiz asansör anlamına geliyor. Yöneticinin, kırmızı etiketli bir asansörü de çalıştırmaması gerekiyor. İki ay içerisinde eksiklikler giderildikten sonra bizler takip kontrolüne geliyoruz. Eğer güvenli şekilde asansör teslim edildiyse buna mavi ya da yeşil etiket verip kullanıma açıyoruz. Eğer iki ay sonra yine kırmızı etiket aldıysa asansörün ilgili yerel belediye tarafından mühürlenmesi gerekiyor. Kırmızı etiketli asansörlere binilmemesini istiyoruz."